Министерство энергетики США выделило грант на исследования в сфере интеграции IoT-решений

ТАСС, 26 февраля. Министерство энергетики США объявило о выделении гранта в размере $6,7 млн на исследования в области интеграции IoT-решений, которые возглавят эксперты ведущих американских университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT) и Стэнфордский университет. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Данная инициатива позволит заняться решением вопроса обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры страны и поиска возможностей быстрого восстановления после сетевых сбоев. Кроме того, проекты позволят ускорить процесс интеграции технологий нового поколения, таких как интернет вещей", - отметил заместитель министра энергетики США Марк Менезес.

Большая часть исследований будет направлена на обеспечение энергетической инфраструктуры надежными и масштабируемыми методами интеграции передовых технологий на базе интернета вещей (IoT). Исследовательские группы займутся разработкой методов улучшения координации между сетевыми устройствами для расширения спектра их эксплуатационных характеристик, включая поддержание энергоснабжения критически важных оборонных объектов.

В рамках проектов ученые Стэнфордского университета будут разрабатывать решения по координации распределенных энергетических ресурсов, в то время как эксперты из Университета Пердью и MIT сосредоточат свои усилия на исследованиях в области интернета вещей.