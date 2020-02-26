20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Китай обогнал США по числу новых миллиардеров

По данным исследовательской компании "Хужунь" на 31 января, общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их стало 626

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. В прошлом году в Китае стало на 182 миллиардера больше, в то время как в США их число увеличилось лишь на 59 человек. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на доклад китайской исследовательской компании "Хужунь".

"Сегодня в Китае миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых", - приводит газета слова главы компании Руперта Хугеверфа.

По данным на 31 января 2020 года, общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их стало 626. На третьем месте оказалась Индия - в этой стране в прошлом году насчитывалось 137 миллиардеров. Россия с 91 миллиардером заняла шестое место в списке "Хужунь".

Больше всего богачей с активами, превышающими миллиард долларов, проживает в столице КНР Пекине - 110 человек. В Нью-Йорке исследователи насчитали 98 миллиардеров.

Список богатейших людей планеты, по данным "Хужунь", возглавляет американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $140 млрд. Самый известный китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма расположился на 21-м месте с $45 млрд.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
В S7 назвали ограничение полетов в Южную Корею "грубым нарушением конкуренции"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС