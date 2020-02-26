СМИ: Китай обогнал США по числу новых миллиардеров

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. В прошлом году в Китае стало на 182 миллиардера больше, в то время как в США их число увеличилось лишь на 59 человек. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на доклад китайской исследовательской компании "Хужунь".

"Сегодня в Китае миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых", - приводит газета слова главы компании Руперта Хугеверфа.

По данным на 31 января 2020 года, общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их стало 626. На третьем месте оказалась Индия - в этой стране в прошлом году насчитывалось 137 миллиардеров. Россия с 91 миллиардером заняла шестое место в списке "Хужунь".

Больше всего богачей с активами, превышающими миллиард долларов, проживает в столице КНР Пекине - 110 человек. В Нью-Йорке исследователи насчитали 98 миллиардеров.

Список богатейших людей планеты, по данным "Хужунь", возглавляет американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $140 млрд. Самый известный китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма расположился на 21-м месте с $45 млрд.