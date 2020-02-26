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Рынок акций РФ восстанавливается с возвращением инвесторов в подешевевшие активы

Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 0,49% - до 3017,42 пункта, индекс РТС - на 1,04%, до 1461,22 пункта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду отыграл часть потерь накануне благодаря инвесторам, вернувшимся в подешевевшие активы. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 0,49% - до 3017,42 пункта, индекс РТС - на 1,04%, до 1461,22 пункта.

Доллар по состоянию на 18:53 мск подешевел на 0,6% - до 64,993 руб., евро - на 0,72%, до 70,593 руб.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,07% - до $55,03 за баррель.

Рынок пошел на поправку

К середине недели внешний фон остается преимущественно негативным из-за новостей о стремительном распространении коронавируса, новые очаги уже обнаружены в Бразилии, Испании и Греции, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Тем не менее во второй половине дня покупатели решили вернуться в подешевевшие активы", - добавляет он.

Поводом послужила динамика на мировых площадках, поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 выросли на 1% и 1,1% соответственно. При этом влияние рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть смог практически полностью отыграть потери первой половины дня и восстановиться, на наши бумаги можно охарактеризовать как умеренно позитивное", - указывает эксперт.

Причиной восстановления могли послужить и позитивные новости из Китая, которые не были отражены в западных СМИ, говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Ключевая позитивная новость из Китая последних дней - запуск пилотной программы торговли фьючерсами на гособлигации КНР. Эта программа способна существенно расширить круг потенциальных инвесторов долгового рынка КНР и предполагает - для снижения рисков - меры по ремонетизации экономики. Мы наблюдаем эти процессы в последние кварталы. Денежная база в КНР растет сравнительно высокими темпами по отношению к денежным агрегатам, ВВП. Это в свою очередь традиционно отыгрывается снижением оценочных кредитно-инфляционных рисков", - поясняет Осин.

Из лидеров торгов сегодня - акции Сбербанка, "Лукойла" и "Норникеля", прибавившие более 1%. Хуже рынка торговались "Новатэк" и "Сургутнефтегаз", потерявшие порядка 2,1%.

Прогнозы на четверг

В четверг рыночные настроения продолжат зависеть от информационного фона, связанного с распространением коронавируса за пределами Китая.

Из важной маростатистики эксперты отмечают предварительную оценку американского ВВП за IV квартал.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3000-3050 пунктов, доллар - в диапазоне 64,8-66 руб.

ИК "Фридом Финанс" ожидает закрытия по индексу Мосбиржи в пределах 2975-3130 пунктов, доллар - в диапазоне 64,65-65,55 руб.

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