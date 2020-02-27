20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ведомости": Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Новая концепция подразумевает, что компании должны будут платить за 100% произведенной или ввезенной упаковки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило повысить до 100% норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать оплачивать утилизацию некоторых товаров. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния на потребителей мер по утилизации упаковки. Минприроды доработало проект предложений по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителя (РОП) и направило ее в правительство. Как отмечает издание, новый вариант проекта учитывает замечания и поручения вице-премьера Абрамченко, однако не исключается, что документ еще будут дорабатывать.

По данным издания, новая концепция подразумевает, что компании должны будут платить за 100% произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров (сначала шин, батареек, электроники). Сейчас производители должны сами утилизировать лишь часть (в среднем 15%) товаров и упаковки или платить экологический сбор. При этом компании либо не отчитываются, либо предоставляют фиктивные данные, пишет газета, ссылаясь на слова главы Минприроды Кобылкина. Так, в 2019 году чуть более 15 тыс. компаний из 160 тыс. отчитались об утилизации, а прогноз поступлений от экологического сбора в 2020 году был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. - с 8 млрд до 3,8 млрд руб.

Согласно новой концепции, администрировать экологический сбор будет Федеральная налоговая служба.

Как пишет газета, вопрос о том, какая именно упаковка подпадет под новые правила, решит правительство. Минприроды предлагает устанавливать сбор, исходя из массы упаковки за вычетом вторичных ресурсов.

В среду пресс-служба Минприроды сообщила, что новая расширенная ответственность производителя может привести к росту цен в среднем на 0,15%. При этом, по прогнозам ведомства, РОП на упаковку позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое. В министерстве сообщили, что проектом концепции предусмотрен срок введения новых правил для упаковки с 2021 года, для остальных групп товаров (помимо упаковки) будет предусмотрен переходный период.

О расширенной ответственности

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов (преимущественно упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Компания Microsoft заявила, что из-за коронавируса ее квартальная выручка может снизиться
Ранее ряд производителей компьютеров и мобильных устройств также сообщили, что из-за коронавируса не смогут достичь намеченных ранее финансовых показателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС