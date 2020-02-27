"Ведомости": Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило повысить до 100% норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать оплачивать утилизацию некоторых товаров. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния на потребителей мер по утилизации упаковки. Минприроды доработало проект предложений по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителя (РОП) и направило ее в правительство. Как отмечает издание, новый вариант проекта учитывает замечания и поручения вице-премьера Абрамченко, однако не исключается, что документ еще будут дорабатывать.

По данным издания, новая концепция подразумевает, что компании должны будут платить за 100% произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров (сначала шин, батареек, электроники). Сейчас производители должны сами утилизировать лишь часть (в среднем 15%) товаров и упаковки или платить экологический сбор. При этом компании либо не отчитываются, либо предоставляют фиктивные данные, пишет газета, ссылаясь на слова главы Минприроды Кобылкина. Так, в 2019 году чуть более 15 тыс. компаний из 160 тыс. отчитались об утилизации, а прогноз поступлений от экологического сбора в 2020 году был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. - с 8 млрд до 3,8 млрд руб.

Согласно новой концепции, администрировать экологический сбор будет Федеральная налоговая служба.

Как пишет газета, вопрос о том, какая именно упаковка подпадет под новые правила, решит правительство. Минприроды предлагает устанавливать сбор, исходя из массы упаковки за вычетом вторичных ресурсов.

В среду пресс-служба Минприроды сообщила, что новая расширенная ответственность производителя может привести к росту цен в среднем на 0,15%. При этом, по прогнозам ведомства, РОП на упаковку позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое. В министерстве сообщили, что проектом концепции предусмотрен срок введения новых правил для упаковки с 2021 года, для остальных групп товаров (помимо упаковки) будет предусмотрен переходный период.

О расширенной ответственности

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов (преимущественно упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.