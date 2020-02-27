Мишустин поручил до 10 марта внести в кабмин программы развития отстающих регионов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ. Как напомнил глава кабмина на заседании правительства, власти РФ определили 10 регионов, демонстрирующих низкий уровень социально-экономического развития, и приняли решение разработать для них индивидуальные программы опережающего развития. В частности, 25 февраля уже была утверждена соответствующая программа для Курганской области.

"Для каждого из этих 10 регионов назначен свой куратор в правительстве. Я поручаю до 10 марта всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что эти программы рассчитаны до 2024 года, а в случае успешного их выполнения, соответствующие регионы смогут получить дополнительную поддержку на аналогичную сумму - по пять миллиардов рублей.

Глава кабмина отметил, что средства по программам включены в национальные проекты по развитию инфраструктуры, образования, здравоохранения. "Но этого явно недостаточно для стимулирования опережающего экономического роста. Нужны более активные меры для повышения доходов, создания новых рабочих мест, оздоровления экономики. Нам необходимо добиться сбалансированного развития регионов, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин", - добавил председатель правительства.

Мишустин также сообщил, что намерен продолжить практику посещения российских регионов, чтобы "понимать реальную ситуацию на местах". "Будем оперативно принимать решения по проблемам, которые там существуют", - заключил премьер-министр.