Песков сообщил, что все ветераны - граждане России получат выплаты к 9 мая

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Все ветераны - граждане РФ, которым положена пенсия от России, получат выплаты к юбилею Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги (выплаты к 9 мая - прим. ТАСС)", - отметил он. Представитель Кремля пояснил, что это не зависит от страны проживания ветерана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей. В некоторых субъектах Федерации также предусмотрены региональные выплаты.