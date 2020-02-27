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Роскомнадзор намерен усилить взаимодействие с НПФ в области защиты персональных данных

В ведомстве рассчитывают получить согласованный сторонами итоговый текст меморандума уже к 27 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор намерен наращивать взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами в области защиты персональных данных и предлагает индустрии подписать соответствующий меморандум. Об этом на встрече с представителями НПФ в четверг заявила заместитель главы ведомства Антонина Приезжева.

"С 2016 года в отношении негосударственных пенсионных фондов Роскомнадзором было проведено 11 плановых проверок. В 60% случаях мы выявляли нарушения. Системные нарушения связаны с обработкой избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям, несоответствием содержания письменного согласия с субъектом персональных данных на обработку персональных данных требованиям российского законодательства, - сказала она. - Роскомнадзор предложил НПФ рассмотреть проект меморандума о взаимодействии, целью которого станет предотвращение, пресечение нарушений в соответствии с требованиями законодательства". По ее словам, за четыре года в ведомство поступили более 5 тыс. жалоб от граждан, из них 73% - это жалобы на "неправомерные переводы накопительной части пенсий из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой с использованием персональных данных граждан".

"Указанного рода нарушения связаны в том числе с не всегда правомерными действиями агентов, которые действуют на основании договора с НПФ, - считает она. - Мы полагаем, что назрела необходимость выработки совместного требования к порядку и услуге взаимодействия, в том числе с агентами в части персональных данных и механизмов контроля со стороны самих пенсионных фондов за деятельностью своих агентов".

Кроме того, по информации Приезжевой, ведомство обнаружило признаки нарушения законодательства в аспекте локализации баз данных на территории России у трех НПФ, название которых пока не раскрываются. "Из 45 проанализированных сайтов негосударственных пенсионных фондов в трех случаях мы можем говорить о наличии признаков несоответствия требованиям законодательства в части размещения баз данных в Российской Федерации. Тот самый закон о локализации. Санкция за такое нарушение - от 1 млн до 6 млн рублей, - напомнила Приезжева. - Мы будем проводить дополнительную проверку и, если признаки подтвердятся, мы будем реагировать в рамках полномочий".

По ее словам, Роскомнадзор уже к 27 марта рассчитывает получить согласованный сторонами итоговый текст меморандума. Она также пояснила, что подобные встречи продолжатся с представителями и других сфер, в том числе ЖКХ и владельцами интернет-магазинов.

В ноябре 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о намерении ведомства к весне 2020 года подготовить и вынести на общественное обсуждение поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за покупку персональных данных.

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