20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Цена нефти Brent снизилась на 2,4%

Апрельские фьючерсы WTI дешевеют почти на 2,5%

ТАСС, 27 февраля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,4% - до $51,53 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы WTI дешевеют почти на 2,5% - до $47,52 за баррель.

Сейчас нефтяные котировки торгуются на уровне конца декабря 2018 года и приближаются к отметке $50 за баррель. Цена Brent последний раз была ниже $50 за баррель летом 2017 года.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за распространения коронавируса. За пределами КНР случаи заражения новым коронавирусом выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Завод полиуретана за 3,7 млрд рублей построят под Липецком к 2022 году
На предприятии будет создано более 200 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС