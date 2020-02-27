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Клиенты ВТБ могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка

В банке сообщили, что работают над восстановлением системы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Клиенты ВТБ могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение "ВТБ-Онлайн". Об этом ТАСС сообщили в колл-центре банка.

"Уважаемые пользователи "ВТБ-Онлайн", сейчас вход в мобильное приложение "ВТБ-Онлайн" временно ограничен, мы работаем над восстановлением системы", - сообщили в колл-центре. Там также посоветовали воспользоваться интернет-версией "ВТБ-Онлайн".

В пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что специалисты банка в настоящее время работают над восстановлением системы. "Ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Это уже второй случай за месяц, когда клиенты банка сталкиваются с трудностями при входе в мобильное приложение.

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