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Завод полиуретана за 3,7 млрд рублей построят под Липецком к 2022 году

На предприятии будет создано более 200 рабочих мест

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Egida+ планирует инвестировать почти 3,8 млрд рублей в строительство завода по выпуску пенополиуретана (поролона) в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", чтобы к 2022 году занять 40% российского рынка этой продукции. На заводе будет создано более 200 рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба правительства Липецкой области по итогам встречи губернатора региона Игоря Артамонова с вице-президентом этой компании Валерием Хлебниковым.

"Валерий Хлебников заявил об увеличении объема инвестиций до 3,79 млрд рублей. К 2022 году компания планирует создать на липецкой площадке более 200 рабочих мест. Сегодня Egida+ производит не менее 35% эластичного пенополиуретана в России, запуск завода в ОЭЗ "Липецк" позволит ей увеличить долю на российском рынке до 40%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Хлебникова, компания с 2018 года является резидентом ОЭЗ "Липецк" с проектом по производству пенополиуретана, изначальная стоимость которого оценивалась в 1,3 млрд рублей. Сейчас компания намерена почти втрое увеличить инвестиции для строительства завода на площади 12,5 га.

Компания Egida+ создана в Казани в 1992 году, является одним из лидеров в России по производству и продаже эластичного пенополиуретана, мебельных тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели, поставляет комплектующие для крупнейших производителей мебели России и стран СНГ, в том числе таких, как Askona, Moon, Hoff.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает 64 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 23 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано почти 4,3 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.

Теги
РоссияЛипецкая область
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