Сбербанк готов выдать грант российским ученым на разработку вакцины от коронавируса

"Мы вчера говорили с правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему. Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу. Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план Б, то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов, например, искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской", - сказал он.

Греф также отметил, что влияние на экономику и бизнес от распространения нового коронавируса еще предстоит оценить.