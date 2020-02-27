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Распространение коронавируса нового типа

Сбербанк готов выдать грант российским ученым на разработку вакцины от коронавируса

Глава банка Герман Греф отметил, что влияние коронавируса на экономику и бизнес еще предстоит оценить

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбербанк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

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"Мы вчера говорили с правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему. Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу. Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план Б, то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов, например, искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской", - сказал он.

Греф также отметил, что влияние на экономику и бизнес от распространения нового коронавируса еще предстоит оценить.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичРаспространение коронавируса нового типа
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