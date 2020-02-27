Телеканалы "дочки" "Газпром-медиа" прекратят вещание в сети "Триколор" с 1 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Телеканалы "Ред Медиа" с 1 марта прекратят вещание в сети оператора "Триколор". Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы холдинга "Газпром-медиа", в который входит "Ред Медиа".

"В ходе переговоров о дальнейшем сотрудничестве между компаниями "Триколор" и "Ред Медиа" руководство спутникового оператора "Триколор" выдвинуло требования о существенном изменении условий пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого "Ред Медиа", - говорится в сообщении. - К сожалению, ни одно из компромиссных предложений "Ред Медиа" не устроило компанию "Триколор", поэтому вещание пакета телеканалов "Ред Медиа" в сети спутникового оператора будет прекращено с 1 марта".

В холдинге полагают, что соглашение с новыми требованиями "Триколора" привело бы к созданию преимущественных условий, что неприемлемо. Отмечается, что предложение "Ред Медиа" не предусматривало значительного увеличения суммы договора, которое могло бы отразиться на стоимости пакетов оператора для абонентов.

Таким образом, 1 марта с 00:00 мск прекратится вещание в сети "Триколор" следующих телеканалов: "Матч Премьер", "Матч Премьер HD", "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 1 HD", "Матч! Футбол 2", "Матч! Футбол 2 HD", "Матч! Футбол 3", "Матч! Футбол 3 HD", "Матч! Арена HD", "Матч! Боец", "Матч! Игра HD", "Матч! Страна", "КХЛ ТВ", "КХЛ ТВ HD", "Кухня ТВ", "365 дней ТВ", HDL, Zee TV, "Авто Плюс", "Бокс ТВ", "Живи!", "Индийское кино", "КВН ТВ", "Кинокомедия", "Киномикс", "Киносвидание", "Киносерия", "Ля-Минор ТВ", "Малыш", "Мужское кино", "Наше новое кино", "Родное кино", "Русская ночь".

Позиция "Триколора"

В пресс-службе оператора журналистам сообщили, что "Триколор" "готовится отстаивать свои интересы в регуляторных инстанциях".

По данным оператора, "Триколор" предлагал исключить из пакетного предложения эти каналы, оставив только спортивные, а именно: "Матч! Премьер", "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2", "Матч! Футбол 3", "Матч! Боец", "Матч! Игра", "Матч! Страна", "КХЛ" и их HD-версии.

"Мы хотим, чтобы спортивный контент был максимально доступен населению России. Аудитория "Триколора" - более 40 млн человек. Нам жаль, что в сложившихся условиях клиентам станут недоступны трансляции некоторых спортивных событий, и мы не сможем в прежнем объеме поддерживать популяризацию российского спорта", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по контентной политике "Триколора" Николая Орлова.

Сейчас, по данным пресс-службы, оператор ведет переговоры с партнерами о запуске новых спортивных телеканалов и увеличении количества трансляций спортивных событий в ОТТ (интернет-вещание).