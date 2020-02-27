Кабмин выделил более 2,5 млрд рублей регионам ДФО на ликвидацию последствий паводка

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,5 млрд рублей Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июле - августе 2019 года. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Выделить в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере до 2 536 108,5 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в распоряжении

Бюджету Амурской области выделяется до 347,3 млн рублей, Хабаровского края - до 1,3 млрд рублей, Еврейской автономной области - до 860,6 млн рублей. Эти средства пойдут на выплаты для ремонта, строительства или покупку нового жилья для пострадавших граждан. В результате помощь получат около 1,5 тыс. семей.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.