Глава ЕЭК: в рамках ЕАЭС активно обсуждают вопрос перехода в расчетах на российский рубль

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают вопрос о целесообразности перехода на российский рубль в качестве единого средства расчетов между участниками союза. Об этом заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно. Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки. Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне", - отметил глава ЕЭК.

При этом он предостерег от финансовой паники в результате обсуждения вопроса перехода на российский рубль в расчетах. "Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам надо думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую", - сказал Мясникович.

Мясникович в начале нынешнего года возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года. В нынешнем году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Кроме нее, в экономический союз входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.