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Распространение коронавируса нового типа

Facebook отменила из-за коронавируса ежегодную конференцию разработчиков F8

Конференция должна была пройти 5-6 мая 2020 года в Сан-Хосе

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, заявила об отмене ежегодной конференции разработчиков F8 в связи с опасениями, вызванными распространением коронавируса нового типа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

"Каждый год мы с нетерпением ждем встречи с представителями сообщества разработчиков со всего мира на конференции F8, где мы можем поделиться нашим видением будущего и способами его достижения, - указывается в заявлении. - Но, учитывая растущие опасения в свете COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС), мы приняли трудное решение об отмене встречи F8 2020 года". По словам руководства Facebook, несмотря на то, что конференция является для компании важным событием, "здоровье и безопасность партнеров-разработчиков, сотрудников и всех тех, кто помогает в проведении F8", стоит на первом месте. Конференция должна была пройти 5-6 мая 2020 года в Сан-Хосе (штат Калифорния).

В компании подчеркнули, что взамен ежегодной конференции рассчитывают провести для разработчиков несколько менее масштабных встреч, а также видеоконференции и онлайн-семинары. Информация о том, какие именно мероприятия и когда будут проводиться, появится на сайте компании в ближайшие недели.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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