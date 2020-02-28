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Авиасообщение между Россией и Ираном ограничено на фоне коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ограничение на выполнение регулярных и чартерных авиарейсов между Россией и Ираном официально вступило в силу. Соответствующие ограничительные меры накануне принял Минтранс РФ в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Выполнять прямые регулярные рейсы смогут только "Аэрофлот" и иранская национальная Mahan Air. Полеты, как и в случае с китайскими маршрутами, будут выполняться только из терминала F Шереметьево. До введения ограничения регулярные рейсы в Иран из российских авиакомпаний также выполнял только "Аэрофлот" (один в сутки). Но, как ранее пояснял ТАСС источник, близкий к Минтрансу, иранские авиакомпании периодически выполняют чартерные рейсы в регионы России.

Сейчас Mahan air выполняет полеты из Внуково.

Ранее были ограничены полеты в Китай. Также планируется, что с 1 марта на фоне распространения коронавируса будут закрыты рейсы в Южную Корею, с 4 марта - планируется приостановить курсирование поезда Москва - Ницца - Москва (он проходит через территорию Италии, где на данный момент зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных новым коронавирусом). Более того, на данный момент Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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