WSJ: сотовым операторам США грозят крупные штрафы за передачу координат клиентов

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи (ФКС) США намерена оштрафовать крупнейших операторов сотовой связи страны на сотни миллионов долларов за то, что они не прекратили передавать посредникам данные о геолокации пользователей. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники.

По их данным, претензии комиссии обращены к AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Эти компании ранее заверили Конгресс США в том, что прекратят делиться координатами своих клиентов с посредническими организациями. Verizon заявила об этом в 2018 году, а AT&T и T-Mobile - в начале прошлого года. Операторы сотовой связи, уличенные сейчас в нарушении обещания, получили уведомления о необходимости заплатить штрафы и намерены оспорить решение ФКС США, или хотя бы добиться уменьшения суммы штрафа.

Как поясняет газета, проблема заключается в том, что посредники, получив сведения о местонахождении пользователя в режиме реального времени, передают эту информацию сотням частных организаций. Данное обстоятельство повышает риск злоупотребления персональными данными людей. В качестве примера приводится случай, когда одна фирма, предоставлявшая услуги сотовой связи в тюрьме, создала вебсайт, позволявший органам правопорядка определять местонахождение любого обладателя сотового телефона без постановления суда.

Газета напоминает, что упомянутым выше крупным компаниям требуется геолокация для более точной маршрутизации вызовов. Такие данные дают более полную картину о передвижениях клиентов, чем специальные приложения для мобильных средств связи, использующие GPS [Global Positioning System] или Wi-Fi. Пользователь может самостоятельно отключать эти функции в настройках своего смартфона. Операторы сотовой связи вправе продавать сведения о геолокации маркетологам, но на условии сохранения анонимности пользователей.

По оценке газеты, штрафные санкции тяжелее всего лягут на компанию T-Mobile в случае ее слияния со Sprint. Сделка оценивается в $26 млрд, T-Mobile и Sprint занимают соответственно третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США. Компании объявили о планах слияния в апреле 2018 года. Их руководители заявляли, что это позволит объединить усилия в создании телекоммуникационной сети 5G.