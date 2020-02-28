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Средний потребительский заем в России в 2019 году вырос на 5%

В 2019 году средний заем составил 181 тыс. рублей, в 2018 году - 172 тыс. рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Размер среднего потребительского займа в РФ вырос на 5% за 2019 год против 35-процентного роста годом ранее. В 2019 году средний заем составил 181 тыс. рублей, в 2018 году - 172 тыс. рублей. Такие данные привели ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Основной рост средней величины потребительского кредита имел место в 2017-2018 годы и был обусловлен определенной совокупностью факторов, влиявших на наиболее массовые сегменты заемщиков. Значительно снижались ставки по кредитам, отмечался рост номинальных зарплат у заемщиков с невысокими уровнями доходов, что позволяло заемщикам брать кредиты или перекредитовываться на более крупные суммы", - комментирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин.

Кроме того, среди возможных причин роста сумм кредитов в данный период он называет фактор отложенного спроса. Существенную роль сыграло также введение Банком России надбавок к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала банков в зависимости от полной стоимости кредитов, считает аналитик.

"На этом фоне многие банки проводили политику по удлинению сроков потребкредитов с целью уменьшить ежемесячный платеж и, тем самым, снизить долговую нагрузку заемщика. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить нагрузку на капитал банка при выдаче новых кредитов", - поясняет старший аналитик агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Егор Лопатин.

Согласно прогнозу АКРА, в 2020 году не произойдет значительного изменения сумм потребительских кредитов, однако определенное влияние на их снижение может оказать введение Банком России надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2 тыс. организациями.

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