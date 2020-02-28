20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Руководство Сингапура отказалось от зарплаты для выплаты премий борющимся с коронавирусом

Глава Минфина Хэн Сви Кит подчеркнул, что месячный оклад не получит все высшее руководство страны, а высокопоставленные чиновники лишатся некоторых финансовых компенсаций

СИНГАПУР, 28 февраля. /ТАСС/. Президент, премьер-министр, члены правительства, а также все высокопоставленные чиновники Сингапура не получат одну месячную зарплату, вырученные средства пойдут на выплату премий сотрудникам больниц, различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

"Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены", - сказал он. "Речь идет о медицинских работниках, служащих различных государственных ведомств, которые в эти дни борются с коронавирусом", - подчеркнул Хэн. "Возможно, мы не можем поблагодарить их в достаточной форме, но постараемся выразить поддержку таким образом", - отметил вице-премьер.

Глава Минфина сказал, что месячный оклад не получит все высшее руководство Сингапура, высокопоставленные чиновники, депутаты лишатся некоторых финансовых компенсаций.

Премьер Сингапура является самым высокооплачиваемым политиком в мире, ежемесячная зарплата составляет около $125 тыс.

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Ъ": Минтранс формирует предложения по кандидатам в совет директоров ОАО "РЖД"
По данным издания, в совет могут войти глава Минэкономики Максим Решетников и первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзулин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС