Чистая прибыль "Интер РАО" выросла на 14,2% в 2019 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.

Выручка компании в 2019 году выросла до 1 трлн руб. против 962,58 млрд руб. в 2018 году. В сообщении "Интер РАО" отмечается, что наибольшими темпами в прошедшем году росла выручка в сбытовом сегменте (на 9,9%, до 693,3 млрд руб.) на фоне роста среднеотпускных цен гарантирующих поставщиков и появления новых потребителей. Выручка в сегменте "Электрогенерация в России" в 2019 году выросла на 8,1%, до 141,9 млрд руб. При этом в сегменте "Зарубежные активы" выручка снизилась на 10,5%, составив 24 млрд руб. из-за завершения концессии между Trakya Elektrik и Минэнерго Турции, и перехода одного из крупных потребителей АО "Теласи" на прямые поставки с энергорынка Грузии.

Показатель EBITDA "Интер РАО" в 2019 году вырос на 16,7% и составил 141,55 млрд руб. Операционные расходы компании выросли на 6,8%, до 946 млрд руб.

Совокупный объем кредитов и займов группы на конец 2019 года уменьшился на 6,4 млрд руб., до 3,3 млрд руб. в результате планового и досрочного погашения заемных средств. Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заемных средств на 31 декабря 2019 года составило 14,3% к 85,7% (31 декабря 2018 года - 14,2% к 85,8%).