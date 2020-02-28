Глава Федерации профсоюзов: работники не потеряют в зарплате из-за выходного 22 апреля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Работники не потеряют в заработной плате из-за дополнительного выходного дня 22 апреля в связи проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Это просто дополнительный выходной день. Если взять стандартный месяц, то там восемь выходных дней и человек за месяц получает жалование, которое определено в его трудовом договоре. А сейчас будет девять выходных дней и от этого жалование не изменится. Работник в зарплате не потеряет", - сказал он.

Шмаков отметил, что производственный календарь на 2020 год был согласован в начале года Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений без учета 22 апреля. Поэтому вопрос будет обсуждаться также на предстоящем заседании РТК, добавил глава ФНПР.