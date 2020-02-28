Минпромторг не видит рисков в производстве лекарств из-за остановки поставок сырья из КНР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Приостановка поставок фармацевтических субстанций из Китая не ведет к рискам с производством лекарств в России. Такую точку зрения ТАСС высказали в Минпромторге.

"Зная о том, что производители в Китае остановят производство на праздники китайского нового года, ежегодно российские производители закупают достаточный объем субстанций впрок. Поэтому сегодня рисков с производством препаратов нет", - сказал официальный представитель министерства.

Он отметил, что Китай является традиционным поставщиком фармацевтических субстанций для всего мира, в том числе и для Российской Федерации. В основном это субстанции массового спроса, которые используются в воспроизведенных препаратах, например, антибиотиках, добавил собеседник.

Говоря о сегменте жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), он отметил, что ежегодно в России обращается около 6800 препаратов, из которых более половины (55%) производится в России. Из 3,7 тыс. препаратов, которые производятся в России, одна треть препаратов производится из китайских субстанций, причем лишь по пяти субстанциям сегодня Китай является единственным источником.

"Мы постоянно работаем над созданием собственного производства фармацевтических субстанций по препаратам перечня ЖНВЛП, предлагая дополнительные преференции производителям", - указали в Минпромторге.

28 февраля газета "Известия" написала о том, что приостановка поставок китайского фармсырья в Россию может привести к проблемам с производством антибиотиков, жаропонижающих и даже препаратов из списка ЖНВЛП. Как сообщили изданию в ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля.