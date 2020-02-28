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Распространение коронавируса нового типа
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Коронавирус полностью остановил продажу туров у 60% российских турагентств

В Ассоциации туроператоров России отметили, что на это повлияли сообщения в СМИ о распространении заболевания за пределами Китая и приостановка реализации туров в КНР, Италию, Иран и Южную Корею

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сообщения в СМИ о распространении нового коронавируса за пределами Китая и приостановка российскими туроператорами реализации туров в КНР, Италию, Иран и Южную Корею привели к тому, что продажи путевок у 60% турагентств полностью остановились. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одна из наиболее популярных и крупных закрытых профессиональных групп турагентов в социальной сети Facebook - Radio Travel - провела опрос среди турагентств. Респондентам предлагалось оценить влияние текущей ситуации с коронавирусом на их продажи за последнюю неделю февраля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в опросе приняли участие руководители и менеджеры более 400 турагентств со всей России.

"У 60% турагентов нет продаж", - говорится в сообщении АТОР.

Падение продаж на 70-80% зафиксировали 23% опрошенных, на 50-60% упали продажи у 12% респондентов. У остальных продажи сократились в диапазоне от 5% до 40%. При этом менее 1% опрошенных, напротив, фиксируют рост продаж.

Как сообщила сегодня в эфире телеканала "Россия 24" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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