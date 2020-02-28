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Регулярный авиарейс в Ташкент откроется из Татарстана 16 марта

Рейсы будут выполняться по понедельникам, время в пути составит почти три часа

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Бегишево в Татарстане и авиакомпания Nordwind Airlines (базируется в Шереметьево) с 16 марта открывают прямой регулярный авиарейс в столицу Узбекистана. Вылеты в Ташкент будут выполнятся по понедельникам, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Аэропорт Бегишево расположен в Тукаевском районе на берегу р. Камы в 21 км от Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов.

"Международный аэропорт Бегишево им. Николая Лемаева продолжает расширять географию полетов, 16 марта совместно с авиакомпанией Nordwind открывает новый регулярный рейс в столицу Узбекистана - Ташкент. Рейсы в Ташкент будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 по понедельникам. Вылет из Бегишево в 11:55, из Ташкента в 18:10. Для каждого аэропорта указано местное время", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 2 часа 55 минут, стоимость билетов - от 7652 рублей. В эту сумму входит ручная кладь не более 8 кг и багажное место весом до 20 кг. Для авиакомпании рейс в Ташкент станет пятым направлением из данного аэропорта после маршрутов в Москву, Симферополь, Анталью и Монастир.

По итогам 2019 года аэропорт Бегишево обслужил 785 тыс. пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Теги
УзбекистанРоссияТатарстан
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