{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

В последний раз цена нефти находилась ниже этой отметки в июле 2017 года
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 6,8% - до $43,88 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар растет до 67,16 рубля (+1,75%), а евро - до 73,69 рубля (+1,59%).

Реклама на ТАСС
Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе
Российский рынок продолжает снижение вслед за западными площадками, индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,48% и 6,24% соответственно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС