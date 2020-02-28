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Ситуация вокруг Промсвязьбанка

Суд рассмотрит 6 марта иск Промсвязьбанка к его экс-совладельцам на 282 млрд рублей

Промсвязьбанк пытается взыскать с братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых эти средства в возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания убыточных сделок

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 6 марта в рассмотрении иска Промсвязьбанка (ПСБ) к бывшему руководству о взыскании убытков на 282 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания суд заслушал свидетеля со стороны ответчика. Секретарь собраний правления банка заявил, что экс-председатель правления банка и экс-совладелец Дмитрий Ананьев уклонялся от исполнения функций председателя и, таким образом, не принимал участия в принятии решений.

По его словам, голосование на собрании летом 2017 года, на котором единогласно приняли решение о выкупе еврооблигаций PSB Finance S. A. и SCI Finance, проходило заочно, а Ананьев подписал итоговые протоколы со всех собраний за год "пачкой" только в декабре 2017 года.

В соответствии с законодательством, не подписанные протоколы не могут иметь юридической силы.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц - средства в возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок.

Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Жупанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Банк России, Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах". Компания страховала ответственность директоров и должностных лиц Промсвязьбанка на $100 млн, сообщал ранее в суде представитель Дмитрия Ананьева.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году банк был передан Росимуществу и назначен опорным по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Теги
РоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
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