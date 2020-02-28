"Газпром" использует цифровые технологии для принятия решений в условиях неопределенности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании в пятницу рассмотрел текущие итоги цифровизации бизнес-процессов в группе компаний. Как отмечается в сообщении холдинга, технологии окажут поддержку в принятии решений в условиях неопределенности и меняющейся среды.

"Газпром" уделяет особое внимание созданию платформы, обеспечивающей вертикальную интеграцию всех элементов - от контрольно-измерительных приборов и систем управления технологическими процессами до управляющих систем головной компании, сообщают в холдинге.

Цифровизация осуществляется в рамках целевой программы развития единого информационного пространства на период 2018-2022 годов. Она предусматривает использование элементов концепции "Индустрия 4.0" с учетом отраслевой специфики. "Эти технологии ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на основе прогностических моделей в условиях неопределенности внешней среды и быстро меняющегося окружения", - отмечается в сообщении "Газпрома".

В "Газпроме" также активно внедряются сквозные цифровые технологии: роботизированные комплексы, нейротехнологии, искусственный интеллект при анализе "больших данных". Кроме того, цифровое взаимодействие с госорганами реализуется в виде перехода компаний "Газпрома" на контроль в форме налогового мониторинга. Семь компаний группы уже перешли на эту форму налогового контроля.