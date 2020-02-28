В Ливии оценили потери от падения добычи нефти с начала года в $2,3 млрд

ТАСС, 28 февраля. Добыча нефти в Ливии из-за политической нестабильности в феврале рухнула почти в 10 раз по сравнению с уровнем прошлого года, а финансовые потери только с января этого года превысили $2,3 млрд, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании (NOC).

По состоянию на 28 февраля, суточная добыча нефти в стране составила 120 тыс. баррелей, тогда как до 18 января, когда Ливийская национальная армия генерала Хафтара заблокировала морские порты для экспорта сырья, в стране производилось 800 тыс. б/с. В норме ливийская добыча в 2019 году достигала 1,1 млн б/с.

По оценке NOC, Ливия теряет более $61 млн в день после блокировки поставок.

В ближайшие недели в стране может образоваться дефицит топлива, так как работа НПЗ "Завия" приостановлена, говорится в сообщении компании.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.