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Выборы президента США - 2020
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В Белом доме заявили, что погубить экономику США может не коронавирус, а социализм

В предвыборной гонке среди демократов на позиции лидера начинает выходить сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, именующий себя "демократическим социалистом"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Социализм является большей угрозой для экономики США, чем новый коронавирус. Такое мнение выразил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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"Вирус не потопит американскую экономику. Что топит или может потопить американскую экономику, так это социализм", - сказал он, выступая на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США. "При социалистической экономике нет частного сектора, нет свободного предпринимательства, нет успеха в награду, <...> нет технологических инноваций. Что есть - потеря свободы, диктаторское централизованное правительство и в конце концов ничего, кроме бедности и плохих экономических показателей", - продолжил Кадлоу.

При этом он добавил, что США, "возможно, находятся на грани крупнейшего экспортного бума за 40 или 50 лет".

Заявление Кадлоу прозвучало на фоне того, что в предвыборной гонке среди демократов на позиции лидера начинает выходить сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, именующий себя "демократическим социалистом". Днем ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая на том же мероприятии, также обрушился с критикой на социализм.

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СШАВыборы президента США - 2020
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