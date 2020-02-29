В России заканчивается третий этап амнистии капиталов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Третий этап амнистии капиталов, стартовавший в России 1 июня 2019 года, завершается 29 февраля. За этот период физические лица смогли добровольно задекларировать свое имущество, активы, а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

На протяжении третьего этапа амнистии физлица могли подать декларацию об активах и счетах в банках с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Участникам амнистии капиталов предоставлялись гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, подлежащие ответственности, были совершены до 1 января 2019 года. Кроме того, от уплаты налога на доходы физических лиц освобождались доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, которые учитывались при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика. При этом такой налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Нужно ли продление?

В середине февраля 2020 года статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин РФ выступает против продления сроков амнистии капиталов в России. "Продлеваться не будет. Зачем устанавливать срок, если все время его переносить? Поэтому в Минфине позиция - продлевать не нужно", - отметил Сазанов.

Как отмечает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко, возвращение капиталов в Россию оказалось полезным, однако часть капиталов осталась за пределами страны. "С точки зрения возврата капитала, с точки зрения предоставления возможностей бизнесменам, бизнесу, в условиях санкций и внешнего негативного отношения, вернуть свои капиталы назад - это было полезное и рациональное действие. Другое дело, что сохранилось, видимо, достаточно большое количество бизнеса, который все-таки остался за пределами этого процесса. Оценить, какой это объем, практически не представляется возможным", - отметил Корищенко.

По его словам, необходимости продлевать амнистию капиталов нет, поскольку все, кто хотел, уже воспользовались этим механизмом. "Возможность была предоставлена всем, и все, кто хотел, ею уже воспользовались. Поэтому продлевать и далее действие этого механизма действительно явной причины нет. Эта история уже подошла к концу", - добавил эксперт.

Корищенко подчеркнул, что по времени амнистия капиталов совпала с введением системы автоматического обмена налоговой информацией и пиком введения санкций против российских компаний и частных лиц, что в наибольшей степени стимулировало репатриацию капитала.

Цели декларантов

Как отмечает директор департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Леонид Печерников, участники амнистии капиталов, в первую очередь, преследовали цель устранить риски нарушения валютного законодательства.

"Из трех этапов амнистии капиталов, по нашему опыту, самым популярным был первый, но в каждом из трех этапов декларанты участвовали в добровольном декларировании преимущественно с целью устранения рисков нарушения валютного законодательства в отношении иностранных банковских счетов, которые фактически могли привести к полной конфискации средств, так как штраф составляет до 100% от незаконной операции. Меньше декларантов преследовали цели устранения только лишь налоговых рисков", - отметил Печерников.

Эксперт подчеркивает, что в обоих случаях гарантии устранения исторических рисков позволяли декларантам привести свою отчетность в порядок и начать декларировать доходы без оглядки на прошлое, а также платить налоги.

История вопроса

Первый этап амнистии капиталов в России запустили 1 июля 2015 года после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал идею, которая была выдвинута на уровне Совета Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития. Предполагалось, что первый этап продлится до 31 декабря 2015 года, однако позже амнистию продлили до 30 июня 2016 года. В этот период возможностью легализовать капиталы воспользовались 7,2 тыс. бизнесменов. Официальные данные об объемах налогов, дополнительно полученных благодаря амнистии, не публиковались. Однако депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщал СМИ, что всего было получено только 6 млрд рублей. Отмечалось, что КПРФ получила эти данные от Минфина в ответ на депутатский запрос.

Второй этап амнистии капиталов проходил с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в целом на тех же условиях, что и первый этап. Предприниматели, которые решили раскрыть свои доходы, не подвергались уголовной ответственности по статьям об уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и сборов. Но, в отличие предыдущего этапа амнистии, задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые до 1 января 2018 года счета. Декларацию можно было подать в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат Федеральной налоговой службы.

6 февраля 2019 года министр финансов Антон Силуанов, занимавший тогда также пост первого вице-премьера, в кулуарах форума "Деловая Россия" сообщил журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены "задекларировали только по остаткам по счетам более €10 млрд".