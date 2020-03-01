ГОСТ для ретроавтомобилей вступил в силу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственный стандарт для ретроавтомобилей и мотоциклов вступил в силу в России. ГОСТ позволит владельцам таких машин ездить без дополнительного свидетельства о безопасности транспортного средства, сообщил ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Раньше у владельцев не было механизмов подтверждения раритетности машин, уточнил он. "Теперь они появились: результатом экспертизы должно являться заключение эксперта, который принимает окончательное решение о том, является ли автомобиль раритетным. Если такая экспертиза пройдена положительно, будет упрощенный порядок использования такого авто на дорогах, без получения дополнительных свидетельства о безопасности конструкции", - сказал Абрамов.

В случае, если экспертиза не будет пройдена, автомобиль можно будет поставить на учет по правилам МВД.

Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого в соответствии с ГОСТом позволит автомобилю стать полноправным участником дорожного движения, без оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, уточнили в Росстандарте.

ГОСТ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния. Согласно техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" на такие автомобили его действие не распространяется. Оценка машин проводится по балльной системе, экспертизу смогут проводить специалисты, аккредитованные общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "Автомобильный спорт".