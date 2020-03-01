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Распространение коронавируса нового типа

В Техасе отменили конференцию CERAWeek из-за коронавируса

Энергетическая конференция должна была пройти с 9 по 13 марта

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek отменена в американском Хьюстоне (штат Техас) из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении организаторов мероприятия, которое должно было пройти с 9 по 13 марта.

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"В течение последних нескольких дней быстро росли опасения относительно коронавируса COVID-19, - отмечается в документе. - В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска, а власти США отменили саммит в Лас-Вегасе, все больше компаний вводят запреты и ограничения на поездки, проверки состояния здоровья на границах становятся жестче, растут опасения относительно крупных конференций с участием людей из разных стран".

Организаторы CERAWeek констатировали, что на форум должны были прибыть представители 80 государств. Планировалось, что среди них будут министры, руководители крупных компаний, в том числе российских. Следующая конференция CERAWeek запланирована на 1-5 марта 2021 года.

В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в США случай смерти человека из-за заражения коронавирусом. Власти штата полагают, что вирус мог распространиться в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд. В данной клинике, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Специалисты также обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 70 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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