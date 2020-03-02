"Ъ": "Русский краб" заключил контракты на строительство 10 краболовов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и группу компаний.

По данным газеты, "Росморпорт" в Петрозаводске построит семь судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба. Окская судоверфь взяла на себя строительство в Нижегородской области краболовов-процессоров, на которых оборудована перерабатывающая фабрика по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции. Суда должны быть построены в течение пяти лет - с 2020 года по 2024 год.

В "Русском крабе" изданию сообщили, что оценочная стоимость одного среднесерийного судна составляет около 1,5 млрд рублей. По итогам распределения квот на аукционах группа компаний "Русский краб" за пять лет должна построить на российских верфях 10 судов. Также газете отметили, что на выбор верфи влияла экономическая целесообразность и оценка финансового и технологического состояния.

В Росрыболовстве сообщили, что уведомлений от "Русского краба" пока получено не было. Представители Минпромторга отметили, что мониторинг заказов проводится в рабочем порядке. Передача судостроительных контрактов в Росрыболовство и оттуда в Минпромторг должна завершиться в установленные сроки до конца мая, добавили в ведомстве.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Однако, крабодобывающие предприятия по условиям аукциона должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов они приобрели. Первые крабовые аукционы Росрыболовство провело в октябре 2019 года. По их итогам бюджет РФ пополнился на 142,4 млрд рублей, распределено 35 лотов. Предприятиям необходимо за 180 дней заключить контракты с судостроителями и в течение пяти лет построить 35 среднетоннажных удов для промысла краба.