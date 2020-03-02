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Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО за 2019 год выросла на 10,6%

Она достигла 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера "Детский мир" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2018 года на 10,6% и достигла 7,3 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Детского мира" за отчетный период возросла на 16,1%, до 128,8 млрд руб., валовая прибыль - на 12,8%, до 41,5 млрд руб., операционная прибыль - на 15,4%, до 11,3 млрд руб. Доналоговая прибыль выросла на 9,9%, до 8,85 млрд руб.

Общие сопоставимые продажи (LFL) сети "Детский мир" в России увеличились за прошедший год на 6,8%. Показатель EBITDA составил 13,8 млрд рублей, что на 16,4% выше по отношению к 2018 году.

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли, объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр".

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Россия
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