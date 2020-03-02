Путин не планирует обсуждать ситуацию на рынке нефти с генсеком ОПЕК и Эр-Риядом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава государства Владимир Путин не планирует обсуждать ситуацию, складывающуюся на рынке нефти, с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и руководством Саудовской Аравии.

"Пока нет таких планов", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ обсудить происходящее на глобальном нефтяном рынке с генсеком ОПЕК. Песков добавил, что контактов с наследным принцем или с королем Саудовской Аравии "тоже нет".

Комментируя итоги состоявшегося в воскресенье совещания по актуальным международным проблемам, на котором Путин поднял тему коронавируса и ситуации на глобальном энергетическом рынке, Песков отметил, что оно "не имело своей целью принять какое-то конкретное решение". "Вы знаете, по конкретно этой цели, по конкретному вопросу о сокращениях [добычи] в рамках ОПЕК+ будут контакты на этой неделе, в середине этой недели. В Вену отправится наш министр [Александр] Новак", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что именно перед этой поездкой и решено было "сверить позиции, обменяться мнениями о том влиянии, которое на мировую экономику, на тенденции конъюнктуры по ценам на энергоносители может оказывать ситуация с коронавирусом". "Такой обмен мнениями, такой разговор состоялся", - сказал пресс-секретарь президента. Песков отказался раскрывать позицию РФ, которую министр энергетики Александр Новак будет представлять на переговорах в Вене. "Нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ознакомиться с выводами, которые глава Минэнерго представит на очередной встрече в формате ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. В июле 2019 года они продлили до конца марта договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В декабре 2019 года министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки.

27 февраля генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил в интервью агентству Блумберг, что страны ОПЕК+ подтвердили свои намерения достичь на министерской встрече в Вене 5-6 марта соглашения, которое стабилизирует ситуацию на рынках нефти, осложнившуюся после начала распространения коронавируса нового типа.