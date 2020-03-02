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"Ъ": "Красный куб" уходит с рынка

По данным издания, компания освобождает помещения в Москве и регионах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сеть магазинов подарков "Красный куб" закрывает торговые точки, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение компании к франчайзи.

По данным газеты, "Красный куб" сообщил, что больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии. Один из консультантов на рынке недвижимости подтвердил изданию, что сеть закрывается и компания освобождает помещения в Москве и регионах. С марта 2020 года перестает работать бонусная программа сети.

Как сообщил газете один из франчайзи сети, через несколько дней после получения письма о прекращении работы "Красный куб" также уведомил его о прекращении поставок из-за нарушения договора. После чего всем франчайзи ретейлер выслал предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени. Один из бывших партнеров сети сообщил, что намерен доказывать в суде необоснованность предъявленной суммы.

При этом в интернет-магазине "Красный куб" ТАСС сообщили, что работа осуществляется в штатном режиме. "Нет, не закрываемся. Какие-то магазины закрываются, а компания нет - работает", - также сообщили в отделе кадров компании. В пресс-службе ТАСС пока не ответили.

Компания "Красный куб" была образована в 1996 и в течение трех лет специализировалась на оптовой торговле посудой и предметами интерьера от ведущих мировых производителей. В 1998 году компания приступила к развитию сети фирменных магазинов. Розничное направление представлено 16 магазинами: девять в Москве и семь в других городах России - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и других.

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