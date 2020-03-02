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Два новых независимых неисполнительных директора вошли в набсовет Совкомбанка

До вхождения Регины фон Флемминг и Жоэля Лотье в набсовет Совкомбанка в его составе был лишь один независимый директор и восемь членов набсовета

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Два новых независимых неисполнительных директора вошли в состав наблюдательного совета Совкомбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил вхождение в его состав двух новых независимых неисполнительных директоров - Регины фон Флемминг и Жоэля Лотье", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что Регина фон Флемминг на протяжении 10 лет была на посту гендиректора Axel Springer Russia, также она занимала руководящие посты и консультировала такие компании, как Hrriyet Group, Delta Capital, Krone AG и др. В настоящее время она входит в совет директоров МТС и Группы ЧТПЗ.

Жоэль Лотье имеет более чем 15-летний опыт в области M&A, прямых и венчурных инвестиций, а также стратегического консалтинга. В настоящее время он является членом совета директоров компании "Европейская Электротехника", ранее входил в совет директоров химической группы "Синтез-ОКА", был председателем совета директоров компании "Русский магний".

"Мы всегда были привержены высоким стандартам корпоративного управления, и назначение Регины и Жоэля в качестве независимых директоров является важным шагом по совершенствованию системы корпоративного управления и выводу ее на качественно новый уровень", - прокомментировал назначения первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

До вхождения Регины фон Флемминг и Жоэля Лотье в набсовет Совкомбанка в его составе был лишь один независимый директор и восемь членов набсовета, включая председателя набсовета Михаила Кучмента.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн рублей. Банк обслуживает 6 млн физических лиц, корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.

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