Минпромторг предлагает разрешить ему утверждать экологические программы компаний

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минпромторг предлагает дать ему полномочия по одобрению программ повышения экологической эффективности компаний. Проект постановления правительства о соответствующих изменениях в положение о министерстве размещен на портале проектов нормативных актов.

В частности, раздел о полномочиях Минпромторга предлагается дополнить пунктами, по которым в ведение министерства относятся порядок рассмотрения и одобрения проекта программы повышения экологической эффективности. Согласно поправкам, Минпромторг сможет создавать межведомственную комиссию по рассмотрению таких программ.

По закону об охране окружающей среды проекты программ до утверждения юрлицом или индивидуальным предпринимателем должна одобрить межведомственная комиссия, состоящая из заинтересованных ведомств, Росатома, региональных ведомств, общественных и экспертных организаций. "В настоящий момент действующее положение не наделяет Минпромторг России соответствующими полномочиями",- отмечается в пояснительной записке.