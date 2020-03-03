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Распространение коронавируса нового типа

Котировки акций в Гонконге выросли на фоне признаков стабилизации эпидемии в Китае

За последние сутки в стране выявили всего 125 заболевших, что стало самым низким показателем с момента публикации статистики в январе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись ростом котировок акций на фоне признаков стабилизации эпидемии коронавирусной инфекции в КНР. Индекс Hang Seng поднялся на 127 пунктов (0,48%) - до значения 26419, свидетельствуют данные этой площадки.

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По оценкам местных аналитиков, оптимизм инвесторов вызвали данные, свидетельствующие о значительном снижении числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае. За последние сутки в стране было выявлено всего 125 заболевших, что стало самым низким показателем с момента публикации данной статистики в январе.

Позитивным фактором, подтолкнувшим во вторник утром азиатские фондовые площадки, также стал бурный подъем на бирже в Нью-Йорке, где рост индекса Dow Jones в понедельник превысил 5%. Аналитики считают, что рынки начинают оправляться от мощной негативной волны и крупных потерь предыдущей недели, обусловленных паническими настроениями из-за коронавируса.

Вместе с тем власти Китая сигнализируют о готовности принимать стимулирующие меры для поддержки экономики, ускорять реализацию инфраструктурных проектов. Также поступают сообщения о планах руководителей монетарных ведомств США и ряда стран Европы провести в ближайшие сутки совместную телеконференцию для обсуждения координации мер для снижения последствий ущерба от эпидемии.

На этом фоне растут в цене активы, связанные с финансами, производством автомобилей, фармацевтикой, высокими технологиями. На 3,5% в Гонконге подорожали бумаги крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology, на 3,72% улучшил позиции ведущий китайский производитель компьютеров Lenovo.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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