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Представители бизнеса в РФ не согласны утилизировать 100% упаковки по новым правилам РОП

Представителей бизнеса заявили, что одновременное повышение нормативов утилизации до 100% несет в себе риски кардинального увеличения финансовой нагрузки на участников рынка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представители бизнес-сообществ считают доведение норматива утилизации упаковки товаров до 100%, согласно новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) Минприроды России, рискованным для экономики и экологии. По их мнению, это может привести к значительному росту стоимости ряда товаров, и Россия сейчас готова к увеличению норматива утилизации лишь до 40%.

Соответствующее письмо в адрес вице-примера РФ Виктории Абрамченко направили, в частности, представители Ассоциации производителей стеклянной тары (АПСТ), Завода по переработке пластмасс "Пларус", Союза стекольных предприятий, Ассоциации по развитию индустрии полиэтилентерефталата "АРПЭТ", Ассоциации "Росвторпласт" и другие. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы, как представители широкого круга отраслевых ассоциаций, производителей готовых товаров, производителей упаковки и переработчиков, считаем целесообразным представить коллективное экспертное мнение по ключевым пунктам документа. В концепции, помимо полезных и эффективных инициатив, например, администрирование расширенной ответственности производителей через Федеральную налоговую службу, присутствуют предложения, потенциально способные привести к серьезным негативным последствиям", - говорится в тексте письма.

По мнению представителей бизнеса, одновременное повышение нормативов утилизации до 100% несет в себе риски кардинального увеличения финансовой нагрузки на участников рынка, а именно - серьезные расходы производителей - до 4% стоимости, что может составлять до четверти добавленной стоимости того или иного продукта. Бизнесмены считают, что в настоящее время в России недостаточно перерабатывающих мощностей, чтобы достичь такого норматива. Они считают более справедливым повышение норматива утилизации с 15% до 40%.

Также по мнению авторов письма, инициатива по переносу РОП на производителей упаковки отрицательно повлияет на цикл переработки в стране, так как товаропроизводители в этом случае не будут стремиться выбирать максимально экологичную упаковку. "Исключая из цепочки товаропроизводителей, снимается экологическая ответственность с крупнейших корпораций, которые в свою очередь планируют основные заказы на объемы товарной упаковки, формируя спрос и политику на рынке в целом", - считают они.

Кроме того, негативные последствия для бизнеса и экологии страны могут возникнуть из-за отмены самостоятельной реализации РОП. "Данная инициатива не стимулирует производителей утилизировать отходы, рационально использовать ресурсы и использовать вторичное сырье в производстве. Фактически отсутствует возможность самоорганизации бизнеса для осуществления собственной переработки отходов", - отмечают бизнесмены.

О расширенной ответственности

В конце февраля Минприроды России предложило повысить до 100% норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать оплачивать утилизацию некоторых товаров. Министерство предложило перейти на новую систему отношений, начиная с батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин. В настоящее время соответствующий проект распоряжения уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов (преимущественно упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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