SberCloud и Huawei запустили облачную платформу SberCloud.Advanced

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. SberCloud (дочерняя компания Сбербанка) и Huawei объявили о стратегическом партнерстве и запуске облачной платформы SberCloud.Advanced. Об этом говорится в сообщении российской компании.

"SberCloud и Huawei договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого российским и зарубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced. Это первое партнерство такого масштаба между российским и глобальным облачным провайдером. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. Таким образом, клиенты SberCloud получат возможность разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям платформы будут доступны 37 облачных сервисов. SberCloud.Advanced имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компании SberCloud. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы.

"Уникальность продукта SberCloud.Advanced для российского рынка состоит в том, что данный продукт ориентирован на поддержку нативных облачных приложений, построенных на микросервисной архитектуре. Это эксклюзивное предложение для рынка, состоящее из взаимосвязанных между собой облачных сервисов, дополняющих друг друга, что дает клиенту единый удобный подход к использованию этих сервисов, разнообразие самых современных IT-платформ, а также встроенные средства мониторинга и контроля за облачной инфраструктурой. SberCloud.Advanced предлагает своим клиентам самый широкий ассортимент и самые зрелые IaaS/PaaS-решения на российском рынке. Целевая аудитория SberCloud.Advanced - рынок b2b, от крупного бизнеса до небольших стартапов", - прокомментировал запуск гендиректор SberCloud Евгений Колбин.

Гендиректор Huawei Cloud в России Ван Вэй в свою очередь отметил, что компания предоставляет для SberCloud не только самую прогрессивную на российском рынке комплексную облачную технологию, но и передает международную экспертизу.