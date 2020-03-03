Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

"Будем (закупать нефть в РФ - прим. ТАСС). Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом президент страны подчеркнул, что белорусская сторона не будет "постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть". "И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - считает Лукашенко.

Лукашенко заявил, что республика ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти. "Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", - сказал президент.

По словам Лукашенко, в результате в настоящий момент "страна недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно". "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти", - отметил он.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию.

В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров с 160 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по нефтепроводу перегнана на Мозырский НПЗ. Кроме того, ранее "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую переправят в марте в Клайпеду.