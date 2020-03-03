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АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

Общая сумма требований к контролировавшим ликвидируемые банки лицам составляет 95,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выберет инвесторов для поиска и обращения взыскания на активы контролировавших ликвидируемые финансовые организации лиц, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

В агентстве отмечают, что общая сумма требований к контролировавшим ликвидируемые банки лицам, в отношении которых предполагается привлекать инвесторов, составляет 95,5 млрд рублей.

При отборе инвесторов АСВ будет учитывать деловую репутацию претендентов; подтвержденные источники их финансирования; сумму денежных средств, которую инвестор готов направить на расходы по проекту; опыт работы по поиску и взысканию активов в России, так и за рубежом. Кроме того, потенциальный инвестор должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации и не может быть аффилирован с ликвидируемой финансовой организацией.

После сбора заявок АСВ выберет лучшее предложение, которое далее должно быть одобрено комитетом кредиторов финансовой организации. После этого с инвестором будет заключен договор.

Вознаграждение инвестору будет выплачиваться исключительно за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате его действий по взысканию активов или понуждению контролировавших лиц к добровольной передаче активов в конкурсную массу ликвидируемого банка, в том числе в результате заключения и исполнения ими мирового соглашения.

В перечень ликвидируемых финансовых организаций, в отношении контролировавших лиц которых инвесторам предлагается за свой счет провести мероприятия по поиску их активов и обращению взыскания на них, включено 44 банка.

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