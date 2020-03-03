В Минске заявили, что договоренностей с крупными поставщиками нефти РФ пока нет

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Договоренности, на которые рассчитывает белорусская сторона, с крупными российскими поставщиками нефти пока отсутствуют. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь, - сказал он. - Мы продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые мы рассчитываем. Мы параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти".

По словам Рыбакова, которые приводит агентство БелТА, работа в области альтернативных поставок нефти ведется активно, в том числе на российском рынке. При этом он отметил, что поставка в Белоруссию сырья от небольших российских компаний создаст хорошую конкурентную среду. "У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", - отметил Рыбаков.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратила только группа "Сафмар". 26 февраля концерн "Белнефтехим" сообщил, что с марта сырье на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут направлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками в республику.

В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров со 160 тысячами тонн азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по трубопроводу перекачана на Мозырский НПЗ. Кроме того, ранее "Белнефтехим" сообщил, что страна закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, которую переправят в марте в Клайпеду.