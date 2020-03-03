Госдума смягчает ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, снимающий ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой Евгения Финкельштейна.

"В полном соответствии с решениями Конституционного суда необходимые поправки в закон внесены в рамках нашего законопроекта. Они исключают понятие "участник средства массовой информации", сняты противоречия между отдельными частями, предусмотрена возможность осуществления корпоративных прав в пределах 20%. И также предусмотрена возможность защиты своих прав, в том числе и в судебном порядке", - сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, представляя законопроект.

Документом устраняются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Проект закона распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства.

Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия, отмечается в пояснительной записке к документу. Отчуждение акций (долей участия) у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, следует из текста инициативы.