РЖД инвестируют в Пермский край 7,5 млрд рублей в 2020 году

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) инвестируют в 2020 году в развитие Свердловской железной дороги (СвЖД) на территории Пермского края 7,5 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Средства будут направлены на увеличение пропускной способности магистрали, обеспечение безопасной работы транспорта, сообщила журналистам во вторник пресс-служба СвЖд.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Пермского региона СвЖД в 2020 году составят 7,5 млрд рублей, что на 7,1% превышает объем вложений прошлого года. Основные проекты реализуются в целях увеличения пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта. В течение года в Прикамье планируется обновить более 30 участков железнодорожного пути, сумма инвестиций составит 2,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году предусмотрено 1,5 млрд рублей на завершение проектирования и начало строительства объектов первого этапа на участке Пермь-Соликамск в Березниковско-Соликамском узле, что позволит увеличить пропускную способность участка, повысить скорость доставки грузов предприятий Верхнекамья. На развитие Пермского железнодорожного узла со строительством моста через Каму направят более 1 млрд рублей, уже выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения. Также РЖД планирует провести проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса "Пермь-2", техническое перевооружение тяговых подстанций Шамары, Пермь-Сортировочная, Углеуральская, Вогулка, Кез, модернизировать санитарные помещения вокзалов Кунгур, Менделеево, Оверята, Пашия, Курья, Углеуральская. На проекты социального развития такие как реконструкция главного корпуса больницы "РЖД Медицина" и строительство четырех двухквартирных жилых домов в Верещагино, реконструкция детского лагеря в Кукуштане, выделено свыше 200 млн рублей.