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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Глобус" после слияния с S7

Все самолеты "Глобуса" переведут в сертификат эксплуатанта "Сибири"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало сертификат эксплуатанта (документ, дающий авиакомпании право на взлет-посадку самолетов) авиакомпании "Глобус" в связи с объединением с холдинговой компанией S7 Group, сообщается на сайте Росавиации.

"Приостановить действие сертификата эксплуатанта № 515 ООО "Глобус" по заявлению эксплуатанта", - говорится в сообщении.

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". При этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири".

Парк S7 Group включает в себя 61 самолет Airbus, 23 лайнера Boeing и 17 - Embraer. Всего в парке группы 101 воздушное судно.

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