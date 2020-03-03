Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2020 года вырос на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69,4 трлн рублей, говорится в отчете торговой площадки.

Позитивную динамику продемонстрировали почти все рынки биржи: рынок акций вырос на 121,5%, срочный рынок - на 71,3%, рынок облигаций - на 46,8%, денежный рынок - 7%, спот-рынок валюты - на 41,2%.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 133,2% - до 88,6 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 46,8% - до 2,269 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 54% - до 119,4 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке повысился на 71,3% - до 10,5 трлн рублей (179,7 млн контрактов). Среднедневной объем торгов вырос на 80% - до 550 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 173,4 млн контрактов, опционными контрактами - 6,2 млн контрактов.

Объем торгов на валютном рынке снизился на 5% - до 24,1 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 7,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 16,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,270 трлн рублей, или $19,9 млрд.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 7% - до 29,4 трлн рублей, среднедневной объем операций - на 13%, до 1,547,9 трлн рублей, в том числе объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 18,4% - до 4,2 трлн рублей.

На товарных рынках объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) упал на 33% - до 2,4 млрд рублей. В том числе объем торгов золотом составил 2,3 млрд рублей, серебром - 145,2 млн рублей.