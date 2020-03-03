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В Татарстане начнется внедрение облачной платформы Сбербанка SberCloud

Внедрять SberCloud предполагается в нескольких направлениях, в частности, использовать платформу для расчета и выдачи субсидий

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сбербанк будет внедрять в Татарстане свою цифровую платформу SberCloud. Об этом договорились во вторник в Москве глава республики Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщила пресс-служба банка.

"Топ-менеджеры Сбербанка и руководство Республики Татарстан обсудили вопросы технологического сотрудничества, на встрече присутствовали председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В ходе встречи стороны договорились начать работу по развертыванию платформы SberCloud в Татарстане", - говорится в сообщении.

SberCloud - облачная платформа, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры Сбербанка. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбербанка, а также могут предоставляться внешним клиентам - компаниям и государственным организациям.

"Все компании в мире делятся на продуктоориентированные и клиентоориентированные. Мы идем не от продукта, а от клиента, наша платформа - это первая в мире архитектура, построенная от потребностей клиента. Единица хранения в этой платформе - человек. Благодаря такому подходу происходит революция в мозгах", - сказал в ходе встречи Греф, которого цитирует пресс-служба.

По словам Грефа, "сама система приводит сотрудников к клиентоориентированности". "У нас есть уникальный шанс продвинуть страну вперед", - добавил глава Сбербанка.

"Сегодня мы убедились, что нам надо многому учиться. Но понимание есть, будем двигаться вперед. Надо на базе Татарстана все эти продукты отработать", - сказал, в свою очередь, Минниханов. По информации пресс-службы, в Татарстане предполагается внедрять SberCloud сразу в нескольких направлениях, в частности, использовать эту платформу для расчета и выдачи субсидий.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияГреф, Герман Оскарович
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