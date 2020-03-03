Резидентов индустриальных парков Башкирии освободили от налога на имущество

УФА, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, на 10 лет освобождающий управляющие компании и резидентов индустриальных парков от уплаты налога на имущество. Потери бюджета при этом оцениваются в 22 млн рублей в год, сообщает во вторник пресс-служба республиканского парламента.

"Управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков и технопарков могут воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон, освобождающий их от уплаты данного налога на 10 лет", - говорится в сообщении.

Льгота будет распространяться, расположенное в границах индустриального парка и использующегося для производственной деятельности. По предварительной оценке, экономическая эффективность новой меры превысит потери республиканского бюджета.

"Освобождение промышленных парков от налога на имущество - это минус 22 млн рублей в год для республиканского бюджета. Но мы рассчитываем на увеличение количества рабочих мест и рост производства, что принесет дополнительные поступления НДФЛ и налога на прибыль в объеме не менее 200 млн рублей", - цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.

Льгота также позволит увеличить количество индустриальных парков на территории республики, количество которых по стратегии развития региона до 2024 года должно составить 50.

"Принятие данного законопроекта будет способствовать реализации указа главы республики о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года в части создания новых 50 индустриальных парков на территории республики. Корпорация на сегодняшний день активно работает над созданием новых индустриальных парков - в Благовещенске, Нефтекамске, Белебее, Кумертау и в Салаватском районе", - цитирует заместителя генерального директора Сергея Чикрыжова пресс-служба Корпорации развития Башкирии. В регионе действует 11 индустриальных парков.